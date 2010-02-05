«Галичина» в 2009 г уменьшила продажи продукции на 3,2%

Компания «Галичина», один из производителей молочной продукции, в 2009 году сократила объемы реализации цельномолочной продукции на 3,2% по сравнению с 2008 г. - до 69,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Общий оборот компании за этот период составил 546,74 млн. грн., что на 1% меньше, чем в 2008 году.

“Такой результат можно с уверенностью считать успешным завершением года, поскольку рынок цельномолочной продукции в Украине за этот же период упал на более чем 8%, - сказал генеральный директор Владимир ПЕТРИНА. – В конце 2009 года молочный рынок Украины достиг дна, а уже в декабре показатели продаж нашей компании пошли вверх, что дает основания для планового роста объемов реализации в 2010 году”.

Справка УНИАН. ЗАО «Галичина» - украинская молочная компания, основанная в 1998 г. Мощности основной производственной площадки – Радеховского молокозавода – позволяют перерабатывать 350 тонн молока в сутки.

Основные ТМ: «Галичина», «Мої корівки», «12 вітамінів».