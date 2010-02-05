86% производителей мясной продукции работали с нарушениями

В Ивано-Франковской области 86% проверенных в 2009 году предприятий по производству мясной продукции работали с нарушением требований стандартов, норм и правил.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Ивано-Франковскстандартметрология».

Согласно сообщению, в целом в прошлом году в регионе на предмет качества производства мяса и мясной продукции было проверено 21 предприятие, из них 18 работали с нарушениями. Основными недостатками в процессе производства колбасной продукции были несоблюдение нормативов относительно массовой доли влаги, наличие крахмала, необеспечение надлежащих условий хранения и неудовлетворительное метрологическое обеспечение. Самое распространенное нарушение – отсутствие надлежащей маркировки колбасных изделий.

Специалисты подразделения государственного надзора «Ивано-Франковскстандартметрологии» проверили мясопродуктов на сумму свыше 75 тыс. грн. Стоимость забракованной продукции составила более 24 тыс. грн., или 32% от проверенной продукции.

По результатам проверок применено 26 штрафных санкций за выпуск и реализацию продукции, не отвечающей нормативным требованиям, на общую сумму 19,5 тыс. грн. За нарушение действующего законодательства в отрасли стандартизации, выпуска и реализации продукции составлено 17 протоколов об административных правонарушениях.

Предприятиям-нарушителям выдано 18 предписаний об устранении нарушений и 24 предписания – о запрете реализации всей продукции определенного наименования.