«Сандора» инвестировала 5 млн. долларов

ООО «Сандора», один из крупнейших производителей соков и напитков в Украине, инвестировала 5 млн. долл. в запуск электростанции на производственной площадке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что компания в середине февраля т.г. запустит три-генерационную электростанцию, работающую на природном газе, на производственном комплексе №2 в с. Мешково-Погорелово Николаевской области.

Электростанция будет производить до 90% тепловой энергии, используемой для обогрева заводских помещений, а также производства холода для охлаждения технологического оборудования – соковых пастеризаторов. Это позволит снизить потребление электроэнергии из городской электросети Николаева, в окрестностях которого расположены производственные мощности компании, более чем на 10%, а также снизить почти в 20 раз потребление электроэнергии для выработки холода и избежать потерь продукта из-за частых сбоев электроснабжения в городской электросети.

Данный проект является одним из этапов глобальной программы рационального использования природных ресурсов компании PepsiCo, частью которой компания «Сандора» является с 2007 года.

Справка УНИАН. ООО «Сандора» является одним из крупнейших производителей соковой продукции в Украине и входит в корпорацию Pepsi Americas и PepsiCo.

Производственные мощности компании включают завод по переработке фруктов, овощей и производству соков (с. Николаевское, Николаевская обл.), завод по производству соков (с. Мешково-Погорелово, Николаевская обл.), два завода по переработке фруктов и овощей (с. Родниковое, АР Крым, с. Казачьи Лагери, Херсонская обл.).

Портфель компании состоит из ТМ «Сандора», «Сандорик», «Дар», «Садочок», (Николаевский соковый завод), соковых напитков SANDAY (Sanday Ice Water, Sanday Ice Fruit), холодных чаев Lipton Ice Tea и Sanday Ice Tea, газированных напитков Pepsi, Pepsi light, 7 Up, «ФруТонус», двух брендов вина («Золота Ольвія» и «Святкова Колекція»), энергетического напитка Adrenaline Rush и чипсов Lay’s.