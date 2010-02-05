«Укррос» предлагает урегулировать ситуацию на рынке сахара

Компания «Укррос», один из лидеров сахарного рынка Украины, выступает с предложениями по урегулированию ситуации на сахарном рынке Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Компания считает, что для этого необходимо насытить внутренний рынок достаточным (но не чрезмерным) объемом сахара, для чего немедленно распределить квоты на сахар-сырец на 2010 год, упростить процедуру получения лицензий на импорт сахара и разрешить бронирование запрашиваемой квоты на срок не более 1 месяца с момента выдачи лицензии.

Кроме того, по мнению оператора рынка, Антимонопольный комитет и Министерство экономики должно провести совместное расследование действий недобросовестных импортеров, приведших к существенному снижению обязательного импорта в рамках квоты ВТО.

“Сложную ситуацию на рынке сахара Украины можно отрегулировать только рыночными методами. Использование административного давления без насыщения рынка сахара приведет к крайне негативным последствиям: контрабанде, появлению черного рынка сахара, увеличению количества спекулянтов, ухудшению качества сахара и т.д. Но хуже всего то, что пострадает конечный покупатель, который не сможет купить сахар по приемлемой цене, а также будет вынужден платить намного больше за продукты, в производстве которых используется сахар, а это кондитерские изделия, напитки, консервы и т.д.”, – отметил исполнительный директор компании «Укррос» Владимир ГРИГОРЕВСКИЙ.

По данным компании, рыночные условия таковы, что в Украине наблюдается дефицит сахара в размере около 500 тыс. тонн. Для предотвращения дальнейшего роста цен на этот продукт государству нужно создать благоприятные условия для импорта необходимого объема сахара в Украину в ближайшее время. Эксперты компании "Укррос" считают, что для этого нужно немедленно распределить квоты на импорт сахара на 2010 год (ежегодная квота в рамках ВТО составляет 260 тыс. тон сахара-сырца), временно снизить пошлины на объем, превышающий 260 тыс. тон., закупить белый сахар за счет средств Госрезерва и/ или Аграрного фонда по межгосударственным договоренностям.

В компании отмечают, что в 2009 году была упущена возможность уменьшить объем дефицита из-за противодействия ввозу сахара-сырца со стороны компаний, которые не имеют мощностей и технологий для его переработки. Воспользовавшись несовершенством законодательной базы по распределению импортных лицензий, недобросовестные компании забронировали существенные объемы сахара-сырца, которые даже не собирались ввозить. В результате квота на 2009 год была выполнена лишь на 15%, что крайне негативно отразилось на оптовых ценах на сахар. Для недопущения повторения этой ситуации необходимо провести анализ сложившейся проблемы и разрешить бронирование запрашиваемой квоты на срок не более 1 месяца с момента выдачи лицензии на импорт. Главной целью недобросовестного бронирования является снижение импорта, который уже стал критичным, для скачкообразного роста цен и получения сверхприбылей.

В случае если правительство не будет действовать оперативно, Украина столкнется с необходимостью импорта сахара по ценам значительно выше нынешних. Если предположить, что сегодня распределены квоты на сахар-сырец на 2010 год, то себестоимость такого сахара при нынешних мировых ценах на сахар-сырец (675,49 долл./т на партии реального товара; или 650 долл./т с поставкой в марте) будет 8350–8450 грн. /тонна при минимальной рентабельности переработчиков.