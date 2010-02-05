Артемовский завод шампанских вин сохранил объем производства

Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery, один из крупнейших производителей шампанского, по итогам 2009 г. сохранил объем производства игристых вин на уровне 2008 г. – 12,5 млн. бутылок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что по данным Госкомстата, доля Artyomovsk Winery в общем объеме продукции украинских предприятий, производящих игристые вина, составила 17,8%, а в общем объеме произведенного в Украине игристого вина по традиционному методу шампанизации в бутылке - 90%.

Весь объем произведенного в прошлом году вина был реализован на рынках Украины, Германии, России, Великобритании, Израиля, Канады, Греции, Литвы, Латвии и Эстонии. Соотношение продаж на украинском и экспортном рынках составило 80:20.

Справка УНИАН. Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery производит игристые вина исключительно традиционным бутылочным способом. На территории Украины представляет торговые марки «Krimаrt», «Артемовское», «Крым». Экспортные поставки игристых вин от Артемовского завода шампанских вин охватывают более двадцати стран мира.