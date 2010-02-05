Artyomovsk Winery продолжил модернизацию

Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery, один из крупнейших производителей шампанского, в 2009 году продолжил модернизацию производства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что компания ввела в эксплуатацию линию автоматического дегоржажа (удаления осадка вместе с кронен-пробкой) производительностью 8 тыс. бут./час. Отмечается, что данное оборудование позволяет выйти на качественно новый уровень производства игристых вин классическим способом, исключить влияние человеческого фактора на важнейших производственных этапах.

Кроме того, в виноматериальном цехе закончена модернизация системы обработки вина холодом. Установлена холодильная система с единым и полностью автоматизированным управлением.

Инвестиции в проект не сообщаются.

В компании напомнили, что программа переоснащения производства была разработана и внедрена в 2006 году и рассчитана на 5 лет. По окончании проекта Artyomovsk Winery планирует увеличить производственную мощность в 2 раза (до 25 млн. бутылок в год). Программа модернизации включает в себя: поэтапное переоснащение производственной лаборатории, внедрение новых методов анализа, реконструкцию и переоснащение цехов и производственных помещений, установку нового современного оборудования на производстве.

«Модернизация затронула все звенья технологической цепочки - от приемки виноматериала, заканчивая отделкой. Мы фактически строим новый завод на действующем предприятии, - отметил генеральный директор Artyomovsk Winery Алексей ГАРКУША. - После окончания проекта мы будет входить в пятерку наиболее оснащенных заводов мира по уровню автоматизации и применения новейших наукоемких технологий». «Самым длительным процессом в технологической цепочке классического производства является выдержка - от 1-3 года и до 15 лет. Но благодаря новейшему оборудованию, мы можем ускорить другие процессы, такие как розлив, дегоржаж, укупорка», - добавил он.

Справка УНИАН. Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery производит игристые вина исключительно традиционным бутылочным способом. На территории Украины представляет торговые марки «Krimаrt», «Артемовское», «Крым». Экспортные поставки игристых вин от Артемовского завода шампанских вин охватывают более двадцати стран мира.