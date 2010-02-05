Лесники Херсонщины заготовили 128 тыс. куб. м древесины

Лесохозяйственные предприятия Херсонской области за 2009 год в ходе всех видов рубок заготовили 128,1 тыс. кубометров древесины, что на 40,2% больше запланированных объемов.

Об этом УНИАН сообщили в Херсонском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

На внутреннем рынке Украины в 2009 г реализовано 205,2 тыс. кубометров древесины (включая остатки с 2008 г), на экспорт пошло 3,6 тыс. кубометров.

Также в 2009 г деревообрабатывающие предприятия области переработали 3,2 тыс. кубометров древесины. Стоимость продукции деревопереработки составила 682,8 тыс. грн, что на 10,5 тыс. грн больше, чем в 2008 г.