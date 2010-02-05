Аграриям Донецкой обл. необходимо 1,3 млрд. грн.

В Донецкой области сельскохозяйственным предприятиям для проведения комплекса весенне-полевых работ в 2010 году необходимо 1 млрд. 31,9 млн. грн., в том числе: на материальные затраты - 655,9 млн. грн. (63,6% от общей потребности).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, уже определены источники финансирования в объеме 844,6 млн. грн., в том числе: собственные средства сельскохозяйственных предприятий составляют 556,8 млн. грн, заимствованные средства - 287,8 млн. грн.

Дефицит средств составляет 187,3 млн. грн., или 18,2% от расчетной потребности в средствах, заключили в ОГА.