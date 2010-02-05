В Донецкой обл. подготовлены 13 тыс. га орошаемых земель

В агропромышленном комплексе Донецкой области к весенне-полевым работам на 2 февраля во внутрихозяйственной сети подготовлено13,3 тыс. га орошаемых земель, что составляет 93% от запланированного.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития.

Согласно сообщению, также подготовлены трубопроводы 123,3 км (94%), отремонтировано 105 дождевальных машин (81%) и отремонтированы насосно-силовые агрегаты.

Кроме того, специалисты управления отметили, что в хозяйствах области ведется подготовка сельхозтехники. Так, по состоянию на сегодняшний день в сельскохозяйственных предприятиях области подготовлено 11 тыс. шт. тракторов (77 % к плану), 34,6 тыс. единиц почвообрабатывающей техники (73,2 %) и 5,1 тыс. шт. сеялок (81 %). Техническое состояние техники позволяет провести сев ранних яровых культур за 7-8 рабочих дней, отметили в пресс-службе.