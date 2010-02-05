Группа неизвестных попыталась захватить ООО «Экония»

4 февраля т.г. 30 человек, одетых в гражданское, попытались захватить территорию предприятия ООО «Экония» (г. Золотоноша, Черкасской обл.), специализирующегося на производстве бутылированной питьевой воды и детского питания.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Ольга ЛАКТИОНОВА, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК Украины.

По ее словам, угрожая применениям силы, неизвестные, ворвавшись на территорию предприятия, закрыли работников охраны в отдельном помещении, отобрав средства связи, и противоправно удерживали их до 8 часов утра.

5 февраля работа предприятия была возобновлена, а территория завода передана под охрану ООО «Экония».

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.