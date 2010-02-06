Завтра небольшой снег лишь на западе и на юге Украины

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в западных областях и местами в южной части небольшой снег, мокрый снег, в Крыму с дождем. На дорогах гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается преимущественно восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18° мороза, местами 20-22°, днем 8-13° мороза; в западных областях ночью 9-14°, днем 4-9° мороза (на Закарпатье и юге Одесской области ночью 1-6° мороза, днем около 0°); в Крыму ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на южном побережье ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киевской области в воскресенье осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, местами до 22°, днем 8-13° мороза, в Киеве ночью 15-17°, днем 9-11° мороза.