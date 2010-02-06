Россия приостанавливает интервенционные закупки зерна

Интервенции по закупке зерна в РФ в феврале приостанавливаются, сообщил журналистам первый вице-премьер Виктор Зубков, сообщает РИА Новости

"Мы пока приостановили интервенции временно, хотя деньги у нас есть, 2 миллиарда рублей", - сказал Зубков журналистам в Курске после совещания по вопросам зернового рынка в РФ.

По словам Зубкова, сейчас нет необходимости проводить интервенции, поскольку с рынка и так "снимается" лишнее зерно, то есть он регулирует себя сам.

Наблюдать за ситуацией предполагается в течение месяца, а в марте будет принято решение о том, будут ли продолжены закупочные интервенции, сообщил он.