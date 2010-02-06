Россия приостанавливает интервенционные закупки зерна
16:15, 06 февраля 2010Агро
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"Мы пока приостановили интервенции временно, хотя деньги у нас есть, 2 миллиарда рублей", - сказал Зубков журналистам в Курске после совещания по вопросам зернового рынка в РФ.
По словам Зубкова, сейчас нет необходимости проводить интервенции, поскольку с рынка и так "снимается" лишнее зерно, то есть он регулирует себя сам.
Наблюдать за ситуацией предполагается в течение месяца, а в марте будет принято решение о том, будут ли продолжены закупочные интервенции, сообщил он.
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