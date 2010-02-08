В 2009г. РФ сократила ввоз продовольствия из дальнего зарубежья на 14,3%

Россия сократила ввоз продовольствия из стран дальнего зарубежья, на долю которых приходится основные объемы импорта, в стоимостном выражении на 14,3% по сравнению с предыдущим годом, из стран СНГ - на 21,5%, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре поставок из стран дальнего зарубежья составила 17,5%, что на 4,2 процентных пункта выше, чем в 2008 году. Доля импорта продовольствия из СНГ составила 18,7% против 13,8% в 2008 году. Физические объемы закупок мяса свежего и мороженного в странах дальнего зарубежья уменьшились на 19,4%, мяса птицы - на 20,8%, рыбы свежей и мороженой - на 10,1%, сыров и творога - на 7,8%, масла сливочного - на 27,1%, сахара-сырца - на 48,2%.

Физические объемы ввоза сыров и творога из стран СНГ сократились на 1,3%, продуктов, содержащих какао - на 0,8%, масла подсолнечного - на 61,3%, пшеницы - на 46,7%. По данным ФТС, импорт свежего и мороженого мяса в 2009 году составил 1,31 миллиона тонн на общую сумму 4,27 миллиарда долларов. В частности, из стран дальнего зарубежья было поставлено 1,29 миллиона тонн на 4,2 миллиарда долларов, из стран СНГ - 19,4 миллиона тонн на 61,1 миллиона долларов. Импорт свежего и мороженого мяса птицы достиг 964,8 тысячи тонн на сумму 1,088 миллиарда долларов, при этом весь объем был ввезен из стран дальнего зарубежья.ы