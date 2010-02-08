Nemiroff в 2009 г. увеличил производство на 6,5%

Компания Nemiroff, один из крупнейших производителей алкогольных напитков, по итогам 2009 года увеличил объем производства продукции на 6,5%, по сравнению с 2008 годом, – до 8,2 млн. дал напитков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что на внутреннем рынке объем продаж напитков ТМ Nemiroff вырос на 10,5% - до 4,4 млн. дал. В денежном выражении объем продаж на внутреннем рынке вырос на 30% - до 1,34 млрд. грн.

Рост объема продаж продукции компания Nemiroff за указанный период в России составил 7,2% (3 млн. дал). Лидером по росту объема продаж стала Польша, где было реализовано продукции на 17% больше, сравнительно с результатом прошлого года.

Справка УНИАН. Nemiroff Холдинг – один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Украине, продукция которого поставляется в 55 стран мира.

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Производственные мощности компании: 2 ликероводочных завода расположены в городе Немиров (Винницкая область, Украина). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликероводочный завод «Ярославский» (входит во ФГУП «Росспиртпром»).

Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemіroff насчитывает 27 позиций.