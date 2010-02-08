Украина запретила ввоз жвачных животных из Марокко и Алжира
14:31, 08 февраля 2010Агро
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С 5 февраля
Ветеринарная служба Украины 5 февраля 2010 года запретила ввоз в Украину жвачных животных из Алжирской Народной Демократической Республики и Королевства Марокко.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.
Согласно сообщению, по официальным данным Международного эпизоотического бюро, на территории Марокко зарегистрировано заболевание блутангом овец, а на территории Алжира – крупного рогатого скота.
Ввоз из этих стран других грузов, подконтрольных службе Государственной ветеринарной медицины, должен осуществляться в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.
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