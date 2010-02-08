Украина запретила ввоз жвачных животных из Марокко и Алжира

Ветеринарная служба Украины 5 февраля 2010 года запретила ввоз в Украину жвачных животных из Алжирской Народной Демократической Республики и Королевства Марокко.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.

Согласно сообщению, по официальным данным Международного эпизоотического бюро, на территории Марокко зарегистрировано заболевание блутангом овец, а на территории Алжира – крупного рогатого скота.

Ввоз из этих стран других грузов, подконтрольных службе Государственной ветеринарной медицины, должен осуществляться в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.