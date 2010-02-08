Россия может полностью обеспечить себя мясом птицы

Россия полностью может обеспечить себя собственным мясом птицы к 2012 г. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Виктор Зубков на совещании 6 февраля в Курске, где шел разговор о продовольственной безопасности страны, сообщает АПК-Информ.

"Сейчас, - сказал он, - мы закупаем в США 600 тыс. тонн мяса птицы и 180 тыс. тонн поставляется из стран Европы - всего 780 тыс. тонн в год. Сейчас эта ситуация исправляется. Так, в прошлом году мы прибавили 315 тыс. тонн отечественной продукции, в 2010 г. - планируем увеличить производство мяса птицы еще на 200 тыс. тонн. Считаю, что в течение трех ближайших лет этот вопрос будет закрыт".

Что касается американских поставок мяса птицы, то, по словам В.Зубкова, то наша сторона настроена на нормальный переговорный процесс. Поэтому те здравые предложения, которые американская сторона предложит, будут рассматриваться, и по ним будут приниматься решения. Главное, чтобы эта курятина обрабатывалась по нашим технологиям и была нормального качества.

"Мы, в свою очередь, - отметил первый вице-премьер, - будем поставлять свою продукцию в третьи страны. Такие переговоры уже ведем с рядом арабских стран. Это вполне нормальный процесс. Если взять Германию, то она 800 тыс. тонн мяса экспортирует и 600 тыс. тонн закупает. Так что если зарубежное мясо птицы будет соответствовать нашим ветеринарно-санитарным требованиям - это нормальное явление".

На совещании был затронут и вопрос о новом федеральном законе о торговле. По мнению В.Зубкова, надо больше строить таких рынков, как, например, в Курске, и создавать здоровую конкуренцию сетевым супермаркетам. "Мы сегодня посетили сельскохозяйственный рынок в Курске, - заметил он. - Килограмм качественной свежей свинины стоит 150 руб., заехали в сетевой супермаркет - там 1 кг мяса (свинина) стоит уже 300 руб. Есть разница? Мясо птицы на рынке - от 70 до 80 руб., в магазине - свыше 100 руб., яйцо также в 1,5 раза дороже, молоко тоже все дороже".