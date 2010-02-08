Госпотребстандарт забраковал в Крыму 10% мяса

Специалисты государственного надзора за соблюдением стандартов, норм и правил ГП "Крымстандартметрология" в течение 2009 г. проверили 26,4 тонны мясной продукции стоимостью 494,8 тыс. грн. При этом было забраковано 2,5 тонны (9,4%) стоимостью 64,3 тыс. грн., сообщает АПК-Информ.

Как сообщает Госпотребстандарт, в течение отчетного периода специалисты государственного надзора проверили качество колбасных изделий, сырокопченых и копченых продуктов из мяса и мяса птицы, полуфабрикатов и консервов мясных на 27 предприятиях АР Крым по производству, хранению и оптовой торговле мясными изделиями.

Нарушения требований действующих нормативных документов установлены на 24 проверенных предприятиях. В частности, были выявлены нарушения требований маркировки; по физико-химическим показателям (массовая доля влаги завышена, массовая доля белка занижена); испытания продукции по показателям безопасности проводились не в полном объеме; несоблюдение периодичности контроля готовой продукции по показателям безопасности.

По результатам государственного надзора 24 субъектам предпринимательской деятельности выданы предписания по устранению нарушений, предписания о запрете реализации 10 партий мясной продукции, предписания о запрете реализации 11 наименований мясной продукции. К 19 субъектам предпринимательской деятельности применены штрафы на общую сумму 27 тыс. 810 грн., административные штрафы на общую сумму 6 тыс. 900 грн. применены к 22 должностным лицам.

Повторные проверки по выполнению предписаний ГП "Крымстандартметрология" и устранению выявленных нарушений проведены на 7 предприятиях. На всех предприятиях нарушения устранены.