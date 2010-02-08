В ЕС уменьшился объем выданных лицензий

Согласно официальным данным, в период с 1 июля 2009 г. по 2 февраля 2010 г. Зерновой комитет Еврокомиссии выдал лицензии на экспорт 12,7 млн тонн, что на 32% уступает показателю аналогичного периода минувшего сезона - 18,7 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

Из указанного объема экспорт пшеницы (кроме дурума) составил 10,3 (12,6) млн. тонн, дурума - 515 (852) тыс. тонн, ячменя — 445 тыс. (3 млн.) тонн, кукурузы — 569 тыс. (1,1 млн.) тонн, ржи — 53 (61) тыс. тонн, овса — 109 (71) тыс. тонн.

Кроме того, за указанный период общий объем импортных лицензий составил 5,9 млн. тонн, что на 26% ниже прошлогоднего уровня — 8 млн. тонн, включая 2,5 (4,5) млн. тонн пшеницы (кроме дурума), 1,5 млн (570 тыс.) тонн дурума, 83 тыс.(207 тыс.) тонн ячменя,1,8 (2,4 млн.) тонн кукурузы, 53 (61) тыс. тонн ржи, 109 (71) тыс. тонн овса, 4 (256) тыс. тонн сорго.