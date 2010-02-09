АПУ: сахарной отрасли нужно 100-150 млн. долларов инвестиций

Для создания в долгосрочной перспективе конкурентоспособной сахарной отрасли в Украине необходимо 100-150 млн. долл. инвестиций.

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН президент Аграрной палаты Украины (АПУ) Дмитрий БЕРЕЗОВСКИЙ.

По мнению специалистов компании, в Украине отсутствует государственная политика стимулирования интенсивного выращивания сахарной свеклы и эффективного сахарного производства. «В 2009 году мы получили негативное слияние нескольких факторов. Финансово-экономический кризис лишил отрасль оборотного капитала для выращивания сахарной свеклы и закупки ее заводами. Не было необходимой поддержки из государственного бюджета. Дотации Минагрополитики профинансированы только на 25%. Дефицит сахара наблюдается и на международных рынках. Таким образом, недопроизводство сахара в Украине и в мире привело к скачку цен на него в 2,5 раза на украинском рынке. Кроме того, негативную роль сыграла непродуманная политика в отношении импорта сахарного тростника», – отметил Д.БЕРЕЗОВСКИЙ.

АПУ рекомендовала правительству стимулировать выращивание этой культуры в определенных регионах и с применением специальных технологий для увеличения урожайности до более 400 ц/га. Это позволило бы выйти на оптимальную стоимость сахарной свеклы для производителей сахара. При этом сохраняется необходимость стимулирования повышения сахаристости свеклы.

Кроме того, АПУ еще в 2005 году предложила правительству провести концентрацию в этом секторе для привлечения двух-трех стратегических инвесторов по примеру международной компании British Sugar. В то время в стране существовало около 150 сахарных заводов, половина из которых работала на технологическом оборудовании 50-летней давности. «К сожалению, это не было сделано. Сегодня в результате бессистемного сокращения мощностей осталось около 60 предприятий, но основные проблемы отрасли не решены», – добавил он.