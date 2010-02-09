АПУ прогнозирует подорожание сахаросодержащих продуктов

Аграрная палата Украины прогнозирует подорожание сахаросодержащих продуктов на 25-70% в феврале-апреле 2010 г. Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН президент АПУ Дмитрий БЕРЕЗОВСКИЙ.

«Товары, в производстве которых используется сахар, подорожают от 25 до 70% в феврале-апреле 2010 г. Речь идет о кондитерских, хлебобулочных изделиях и других», - считает Д.БЕРЕЗОВСКИЙ.

По его мнению, высокая стоимость сахара и патоки на внутреннем рынке может негативно сказаться на экспортных возможностях кондитерской промышленности, например, привести с снижению конкурентоспособности одного из основных украинских экспортных товаров – карамели.