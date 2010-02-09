Инкерманский винзавод увеличил продажи

ООО «Инкерманский завод марочных вин» (АР Крым), один из крупнейших производителей вина, по итогам 2009 года увеличил продажи вин ТМ «Inkerman» на 40% (в натуральном выражении) по сравнению с 2008 годом – до 6,64 млн. литров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В компании сообщили, что согласно отчету исследовательской компании MEMRB, в денежном выражении доля рынка инкерманских вин составляет 11,3%, а в натуральном – 8,4%.

Компания, ссылаясь на данные Госкомстата, сообщила, что в 2009 году объем производства на Инкерманском заводе марочных вин составил 1 млн. дал (10 млн. литров).

Справка УНИАН. Первый национальный винодельческий холдинг (ПНВХ) входит в состав корпорации «Логос» (Днепропетровск). Как управляющая структура холдинг объединяет лидеров украинского виноделия: ООО "Инкерманский завод марочных вин" (Севастополь, АР Крым), АПФ "Таврия" (Новая Каховка, Херсонская обл.), а также первичные базы виноделия: ООО "Качинский+" (АР Крым, Севастопольская зона виноделия) и ЗАСО "Черноморец" (АР Крым, Бахчисарайский район), совхоз-завод им. Полины Осипенко. Общая площадь виноградников холдинга составляет более 4 тыс. га.

Первый национальный винодельческий холдинг является владельцем таких торговых марок, как «Inkerman», «Таврия», «Георгиевский Кавалер», «ALeXX». С 2005 года ПНВХ является эксклюзивным поставщиком продукции Remy Cointreau в Украине (коньяки Remy Martin, ликеры Cointreau, шампанское Piper-Heidsieck, бренди Metaxa).