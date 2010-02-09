ИПЦ в Винницкой обл. составил 101,2

Индекс потребительских цен в Винницкой области в январе 2010 г. составил 101,2% по отношению к декабрю 2009 года.

Об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области. которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в январе 2010 года по отношению к декабрю 2009 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 2,1%. Потребительские цены на алкогольные напитки, табачные изделия возросли на 0,8%, мясо и мясопродукты, рыбу и продукты из рыбы - на 0,9%, масло и жиры - на 1,4%, яйца - на 5,1%, сыр и мягкий сыр (творог) - на 6,4%, масло сливочное - на 7,0%, молоко - на 7,9%, сахар - на 14,3%.

Овощи в январе т.г. подорожали на 6,4%, в т.ч. капуста - на 29,2%. В то же время, фрукты подешевели на 0,3%, при этом цитрусовые - на 4,7%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в области в январе т.г. повысились на 0,1% по сравнению с декабрем прошлого года. Услуги транспорта подорожали на 1,5%.