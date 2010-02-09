Кременчугская кондитерская фабрика получила 538 тыс. грн. прибыли

ОАО «Кременчугская кондитерская фабрика», входящее в состав кондитерской корпорации «Рошен», закончило 2009 год с прибылью 538 тыс. грн., тогда как по итогам 2008 года убыток предприятия составил 319 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, по итогам 2009 года активы предприятия составили 146 млн. 686 тыс. грн. против 128 млн. 046 тыс. грн. в 2008 году. Сумма основных средств составила 87 млн. 730 тыс. грн. Сумма дебиторской задолженности по итогам 2009 года составила 53 млн. 811 тыс. грн. против 26 млн. 025 тыс. грн. в 2008 году.

Справка УНИАН. ЗАО "Кременчугская кондитерская фабрика" основано в 1898 году. Фабрика входит в состав корпорации Roshen и является одной из десяти крупнейших кондитерских фабрик Украины. На Кременчугскую кондитерскую фабрику приходится около 5% общеукраинского производства кондитерских изделий.

Кондитерская корпорация Roshen владеет Киевской, Винницкой, Кременчугской и Мариупольской кондфабриками в Украине, а также Липецкой кондфабрикой "Ликонф" в России и Клайпедской кондфабрикой Klaipedos konditerija в Литве.

Ассортимент продукции насчитывает более 200 видов конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов при общем объеме производства 350 тыс. тон в год. Кондитерская корпорация Roshen в 2009 году увеличила производство продукции на 7% по сравнению с 2008 годом – до 380 тыс. тонн, а также увеличила реализацию продукции на 4% – до 355 тыс. тонн.

Доля Roshen на украинском рынке составляет 25%.