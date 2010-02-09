В Херсонской обл. ИПЦ составил 101,8%

В Херсонской области индекс потребительских цен и индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2010 г. составили 101,8% и 101,3%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, на потребительском рынке в регионе в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%. Больше всего (на 18,4% и 12,8%) подорожали овощи и сахар. На 9,4-5,3% стали дороже сыры, сливки, сметана и масло. На 4-0,4% выросли в цене кисломолочная продукция, молоко, яйца, фрукты, масло, кофе, чай и какао, мясо и мясопродукты, хлеб и хлебопродукты.

Наряду с этим, на 1,1% стали дешевле животные жиры. Также на 0,7% подешевели рыба и продукты из рыбы.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,8%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 0,4% за счет снижения стоимости сжиженного газа (на 3,2%) и твердого топлива (на 1,8%).

В сфере здравоохранения цены снизились на 0,4%, это связано со снижением стоимости фармацевтической продукции (на 0,9%).

Повышение цен на транспорт в целом составило 1%, чему способствовал рост стоимости бензина (на 3,2%) и услуг технического обслуживания и ремонта автомобилей (на 1,9%).

Кроме того, на 2,2% и 0,1% стали дороже услуги ресторанов и гостиниц, а также образовательных учреждений.

Одежда и обувь в целом подорожали на 0,1%.