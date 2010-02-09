Кировоградские аграрии к началу весны профинансированы на 74%

Обеспеченность собственными средствами аграриев Кировоградской области перед началом весенне-полевых работ составляет 74%, или 818 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании у губернатора области сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Иван ВЛАДОВ.

По его словам, общая потребность в средствах составляет почти 1,1 млрд. грн., из которых 202 млн. грн. – на приобретение горюче-смазочных материалов, более 170 млн. грн. – на посевной материл, 165 млн. грн. – на минеральные удобрения.

По сравнению с 2009 годом потребность в финансах на проведение комплекса весенне-полевых работ в области выросла на 9,6%. Сельхозпроизводители только двух районов обеспечены собственными ресурсами на 100%.

И. ВЛАДОВ подчеркнул, что по состоянию на сегодня банковскими учреждениями области выдано работникам агропромышленного комплекса кредитов на сумму 3,3 млн. грн., а общая потребность составляет 280 млн. грн.

Также с прошлого года сельхозпредприятиям необходима пролонгация кредитов на сумму 108 млн. грн.