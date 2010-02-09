РФ в январе отгрузила на экспорт рекордный объем зерна

По подсчетам аналитического центра «Русагротранс», экспорт российского зерна в январе 2010 года, несмотря на неблагоприятные погодные условия в портах, составил 1,54 млн тонн, что на 52,5% или 0,53 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ИА «РЖД-Партнер.Ру» в пресс-службе ЗАО «Русагротранс».

Учитывая сезонные колебания, это рекордный объем отгрузки в январе через российские порты за последние 7 лет.

В то же время общий экспорт российского зерна в маркетинговом сезоне 2009-2010 повторяет тренд рекордного сезона 2008-2009. Напомним, что в прошлом зерновом сезоне Россия поставила на внешний рынок 20 млн тонн зерновых. Так, за первые 8 месяцев текущего маркетингового года (2009-2010) объем экспорта составил 13,1 млн тонн против 13,3 млн. тонн в сезоне 2008-2009.

Данные тендеров на покупку зерна в 2010 году также позволяют проследить сохранение динамики прошлого сезона. По оценке ЗАО «Русагротранс», в феврале 2010 года экспорт может составить 1,6 млн тонн против 1,37 млн тонн в сезоне 2008-2009.

Основным логистическим узлом российского зернового экспорта остается порт Новороссийск - 6,25 млн тонн экспортных грузов с июня 2009 года (6,38 млн тонн за предшествующий аналогичный период). Увеличение экспорта российского зерна возможно в случае существенного развития зерновой логистической инфраструктуры. Введение новых экспортоориентированных мощностей, таких, как новый зерновой терминал порта Туапсе (перспективная мощность 2,5 млн тонн) и ряда других, как в черноморском, так и в дальневосточном регионе позволит не только более успешно конкурировать на экспортном рынке, но и создаст предпосылки диверсификации логистических узлов и нивелирует возникающие риски их затоваривания, например, в случае неблагоприятной погодной обстановки.

Наша справка:

ЗАО «Русагротранс» - инфраструктурный железнодорожный оператор в сфере перевозки зерновых грузов, представляет комплексную услугу, которая включает организацию перевозок собственными маршрутными поездными формированиями и доставку грузов по принципу «от двери до двери», реализацию транспортно-экспедиторских и информационных услуг по сопровождению зерновых грузов на всем пути следования, а также проекты по развитию инфраструктурных мощностей отрасли.

«Русагротранс» оперирует вагонным парком, насчитывающим 7 тыс. 997 собственных вагонов-зерновозов и 14 тыс. вагонов, арендованных у ОАО «РЖД», и осуществляет железнодорожные перевозки зерновых и схожих с ними сельскохозяйственных грузове. Компания оказывает комплексные услуги по перевозке, хранению и перевалке сельскохозяйственных грузов. На территории России действуют 7 филиалов Компании.