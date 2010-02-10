В Черкасской области цены выросли почти на 2%

В Черкасской области в январе 2010 года индекс потребительских цен составляли 101,8% .

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, индекс цен производителей промышленной продукции за отчетный период составил 102,9%.

На потребительском рынке области в январе т.г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 2,9%. Больше всего подорожал сахар – на 20,5% и картофель – на 20,3%. Цены на молоко, фрукты, кисломолочную продукцию, растительное и сливочное масло, сыр и творог, яйца, хлеб и хлебопродукты выросли на 5-1,8%. Алкогольные напитки подорожали на 0,1%.

Стоимость сжиженного газа повысилась на 11,7%.

В сфере здравоохранения произошло подорожание стоматологических услуг на 1,8%, цены на фармацевтическую продукцию выросли на 0,4%.

Стоимость перевозок автодорожным пассажирским транспортом повысилась на 9,7%, топливо и смазочные масла подорожали на 5,5%.

Кроме того, на 0,1% выросли в цене одежда и обувь.