На Киевском водохранилище начали взламывать лед

Киевгосрыбохорона начала искусственно взламывать лед на Киевском водохранилище (КВХ), обусловленный необходимостью насыщения воды кислородом для предупреждения удушья живых водных ресурсов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном государственном оперативном управлении охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов и регулирования рыболовства в Киевской области.

В частности, в связи с угрозой возникновения удушья и возможной гибели водных живых ресурсов, Оперативный штаб по борьбе с удушьем на Киевском водохранилище принимает меры по обогащению кислородом воды в КВХ. Взламывать ледяной покров начали 9 февраля. Работы будут продолжаться в течение следующих трех недель, говорится в сообщении.

По словам руководителя Оперативного штаба по борьбе с удушьем на Киевском водохранилище Игоря ТИХОЛАЗА, необходимость искусственно насыщать воду кислородом возникает в период суровых зим, когда на водоемах образуется толстый слой льда. "Мы проводили анализы и изучали показатели воды. Уровень кислорода в воде падает, и мы пришли к выводу, что необходимо прибегнуть к искусственному слому льда, чтобы не допустить замора рыбы", - объяснил он.

В связи с этим Киевгосрыбохорона предупреждает: ввиду того, что слом ледяного покрова проводится искусственным путем с помощью накоплению и сброса больших объемов воды, что повлечет образование опасных трещин, ледяных заторов и торосов на льду водохранилища, это может быть опасно для жизни каждого, кто будет выходить или выехать на лед КВХ в это время.