В прошлом году было забраковано 30% винодельческой продукции

Инспекторы государственного надзора Госпотребстандарта Украины на протяжении 2009 года проверили 257 тыс. дал винодельческой продукции на сумму 19,3 млн. грн. Из-за несоответствия требованиям нормативной документации было забраковано 79 тыс. дал (30%) на сумму около 9 млн. грн. Проверку винодельческой продукции специалисты провели на 99 предприятиях, и на 56 из них выявили нарушения. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госпотребстандарта.

Продукция браковалась из-за недостатков в подготовке производства и неудовлетворительных условий хранения, нарушения технологической дисциплины в ходе производства и из-за неудовлетворительной организации приемочного контроля.

По результатам госнадзора в 2009 г. было вынесено 67 постановлений о наложении штрафов на сумму 165,8 тыс. грн., запрещена реализация 94 партий винодельческой продукции и 33 видов алкогольной продукции и вынесено 21 постановление об административном взыскании на сумму 5,8 тыс. грн.