Вступил в силу закон Украины о госсистеме биобезопасности ГМО

Вступил в силу Закон Украины №1804-VI от 19 января 2010 г. о внесении изменений в Закон Украины «О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически-модифицированных организмов", сообщает АПК-Информ.

Об этом 10 февраля 2010 г. сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Как отмечается, документ вступил в силу со дня его официального опубликования – 9 февраля 2010 г. (в соответствии с пунктом 2 этого Закона).

Документ официально опубликован в "Голосе Украины" от 9.02.2010 №22. Кроме того, будет опубликован в "Официальном вестнике Украины" от 15.02.2010 №8.

Регистрационный код нормативно-правового акта в Минюсте 49493/2010.

Закон предусматривает изменения в действующий закон относительно размежевания полномочий центральных органов исполнительной власти по вопросам аграрной политики и по вопросам ветеринарной медицины в сфере регулирования деятельности, связанной с ГМО.

Необходимость урегулирования этого вопроса на законодательном уровне обусловлена изменением статуса Госдепартамента ветеринарной медицины, который выведен из состава центрального органа исполнительной власти по вопросам аграрной политики и реорганизован в центральный орган исполнительной власти по вопросам ветеринарной медицины с собственными полномочиями.

Также этот орган утверждает перечень кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, в которых осуществляется контроль содержания ГМО, и перечень соответствующих методик детекции и идентификации ГМО. Он также проводит мониторинг кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, полученных с использованием ГМО, согласно критерию наличия в них зарегистрированных ГМ источников.