Аграрии Житомирской области увеличили производство продукции

В Житомирской области за январь т.г. всеми категориями хозяйств произведено валовой продукции животноводства на 138 тыс. грн. – на уровне показателя за аналогичный период 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской ОГА по вопросам АПК Николай ДЕЙСАН со ссылкой на данные областного управления Госкомстата.

По его словам, в том числе, сельхозпредприятия в январе произвели указанной продукции на 16 тыс. 307 грн., что на 1 тыс. грн или 5,3% больше против показателя прошлого года.

Остальная продукция произведена в хозяйствах населения на сумму почти в 122 тыс. грн., что составляет 98% к аналогичному прошлогоднему показателю.