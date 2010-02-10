В США цены на пшеницу могут снизиться на 40%

По сообщениям Western Organization of Resource Councils - организации объединяющей противников использования ГМ пшеницы из Европы и Азии, цены на пшеницу в США могут снизиться на 40% и более, если попытки индустрии внедрить биотехнологии в производство увенчаются успехом, сообщает АПК-Информ.

Так, по оценкам аналитиков, импортеры из данных регионов могут отказаться от закупок американской зерновой в случае разрешения коммерческого использования биотехнологий в США. В результате стоимость американской краснозерной яровой пшеницы может снизиться на 40%, а цены на пшеницу дурум отыграют вниз на 57%.

В целом, несмотря на то, что ведущие игроки зернового рынка, такие как Monsanto, Dow и AgroSciences, проводят исследования эффективности внедрения различных биотехнологий в зерновом производстве, на получение официального разрешения выращивания ГМ пшеницы в коммерческих масштабах уйдут еще годы.

Отметим, что в настоящее время промышленное использование ГМ пшеницы не разрешено нигде в мире ввиду сильного влияние оппозиционных кругов (потребителей и представителей пищевой индустрии). Данный факт делает рискованным развитие указанного бизнеса и в США.

Между тем, стоит добавить, что работы в данном направлении не прекращаются. Так, под влиянием сокращения площадей под пшеницей в США (ввиду переключения ряда сельхозпроизводителей на производство более рентабельных культур) представители отдельных индустриальных групп уже обратились к компании Monsanto с просьбой и далее заниматься развитием биотехнологий.

Напомним, что в 2004 г. компания Monsanto, являющаяся ведущим производителем ГМ сортов кукурузы и соевых бобов, была вынуждена приостановить план коммерциализации гербицидостойкой яровой пшеницы Roundup Ready.