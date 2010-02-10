Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 10.02.2010)

Обзор за неделю 1-7 февраля

Пшеница.

Цены на пшеницу продолжают торговаться вблизи локальных минимумов текущего года в районе отметки $4,8 за бушель ($176,47 за тонну). Фундаментальные факторы по-прежнему дают неоднозначные сигналы трейдерам. По данным Министерства Сельского Хозяйства (МСХ) США мировое производство пшеницы в сезоне 2009/2010 достигнет уровня 677,44 млн. тонн, что на 1,3 млн. тонн выше предыдущего прогноза ведомства, при этом прогноз потребления пшеницы увеличен лишь на 1,1 млн. тонн. В итоге прогноз по запасам также незначительно пересмотрен в сторону увеличения. На этом фоне единственным значимым фактором, способным задать какое-либо направление на рынке по-прежнему будет валютная составляющая.

Кукуруза.

Схожую с пшеницей динамику демонстрируют цены на кукурузу, которые в настоящий момент торгуются вблизи отметки $3,6 за бушель ($141,73 за тонну). На рынке по-прежнему отсутствует какая-либо фундаментальная идея, способная сформировать хотя бы краткосрочный тренд. В итоге, последнюю неделю котировки кукурузы двигаются в зависимости от валютных колебаний на forex. Макроэкономические данные и отчет МСХ США также не внесли какой-либо ясности. В итоги, цены могут продолжить консолидироваться в рамках текущего диапазона $3,50-$3,65 за тонну.

Свинина.

Как мы и ожидали, недавнее локальное снижение цен остановилось. За последнюю неделю февральский фьючерс прибавил более 5%, достигнув уровня $0,68 за фунт ($1496 за тонну). При этом поддержку рынку оказали макроэкономические данные по американскому рынку труда. В частности, в январе безработица в США составила 9,7% против 10% месяцем ранее. Участники рынка посчитали подобные статданные косвенным сигналом восстановления потребительского спроса. В целом, в ближайшие сессии цены на постную свинину могут протестировать рубеж $0,7 за фунт.

Обзор предоставлен ФК "Калита-Финанс"