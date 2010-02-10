Кабмин установил минимальные цены на сахар

Кабинет Министров Украины установил квоту на производство сахара и минимальные цены на сахар и сахарную свеклу на 2010-2011 маркетинговый год. Соответствующее постановление Кабмина № 96 от 3 февраля 2010 г. опубликовано на сайте правительства.

Документом поручено установить предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота “А”) в период с 1 сентября 2010 г. по 1 сентября 2011 г. в объеме 1 млн. 892 тыс. тонн.

Также документом утверждены минимальные цены на сахарную свеклу, которая будет поставляться с 1 сентября 2010 г. по 1 сентября 2011 г. для производства сахара в рамках квоты “А” (с учетом базисной сахаристости) на уровне 291,66 грн. за тонну (без НДС) и на сахар квоты “А” 4,25 тыс. грн./т (без НДС).