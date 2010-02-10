Кабмин установил квоту на производство сахара

Кабинет министров Украины установил квоту на производство сахара и минимальные цены на сахар и свеклу на 2010-2011 маркетинговый год. Соответствующее постановление № 96 от 3 февраля 2010 г. опубликовано на сайте правительства.

Документом поручено установить предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота “А”) в период с 1 сентября 2010 г. до 1 сентября 2011 г. в объеме 1 млн. 892 тыс. тонн.

Также документом утверждены минимальные цены на сахарную свеклу, которая будет поставляться с 1 сентября 2010 г. до 1 сентября 2011 г. для производства сахара в рамках квоты “А” (с учетом базисной сахаристости) на уровне 291,66 грн. за тонну (без НДС) и на сахар квоты “А” 4,25 тыс. грн./т (без НДС).

Отметим, согласно Закону "О государственном регулировании производства и реализации сахара", минимальная цена на сахарную свеклу, которая поставляется для производства сахара в рамках квоты "А", и минимальная цена на сахар квоты "А" устанавливается ежегодно Кабинетом Министров до 1 января текущего года с применением ежемесячных индексов инфляции. При этом минимальные цены устанавливаются на уровне, который обеспечивает прибыльность производства соответствующих видов продукции. В случае изменения конъюнктуры рынка сахара в течение маркетингового года Кабинет Министров может вносить изменения относительно уровня минимальных цен по предложению Министерства аграрной политики.

В случае поставок сахара на внутренний рынок свыше установленной квоты или реализации его по ценам, ниже определенной минимальной цены, с субъекта предпринимательской деятельности взимается штраф в размере двойной стоимости сахара, реализация которого осуществлена с нарушением установленного порядка.