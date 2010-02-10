Рыболовы России получили 13 млрд. руб. кредитов

Российские рыбохозяйственные предприятия получили в 2009 году кредитов на 13 миллиардов рублей, заявил первый вице-премьер Виктор Зубков, выступая в среду на заседании правительственной комиссии по вопросам развития этой отрасли, сообщает РИА Новости.

"Объем выданных в 2009 году кредитов для предприятий рыбохозяйственного комплекса составил около 13 миллиардов рублей при расчетной потребности в кредитных ресурсах в объеме 50 миллиардов рублей", - сказал Зубков, слова которого цитирует пресс-служба правительства РФ.

Он напомнил, что с прошлого года государством субсидируются процентные ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам в объеме 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Для этих целей из бюджета было выделено более 1 миллиарда рублей. "Но эта мера господдержки пока не пользуется популярностью среди рыбаков", - заметил первый вице-премьер.

Между тем, решение задач по обновлению и модернизации основных фондов отрасли, по формированию достаточного объема оборотных средств предприятий невозможно без привлечения кредитных ресурсов. Как показал опыт прошлого года, в рыбной отрасли этот механизм пока используется не в полной мере, сказал Зубков.

По его словам, комиссия намерена разобраться в причинах этой проблемы.