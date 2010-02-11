В Украине выжили почти 90% озимых

По состоянию на данное время озимые зерновые в Украине находились в хорошем состоянии на 3,92 млн га, что составляет 46% от общего количества посевных площадей. В удовлетворительном состоянии находилось 3,72 млн га, или 43,6%, отмечается в информации Министерства аграрной политики.

На 10,4% площадей, что составляет 0,89 млн га, посевы были слабыми и изреженными, отмечает ИА АПК-Информ.

Кроме того, на отчетную дату, по данным МинАП, под ледяной коркой находилось 0,541 млн га, или 6,3% всех посевов. В частности, под ледяной коркой озимые находятся в Ивано-Франковской области на 29,9% площадей, Полтавской – 29%, Харьковской – 15%, Черкасской – 12,1%, Луганской – 8,3%, Киевской – 5,1%, Одесской – 2,5%, Закарпатской – 2,2%. В Черниговской области под ледяной коркой находится 100% посевов озимых.

Озимая пшеница находится в хорошем состоянии на 3,118 млн га - 46,8% площадей, в удовлетворительном – 2,87 млн га (43,1%), слабая и изреженная – на 0,67 млн га (10,1%). Состояние посевов ячменя на 0,645 млн га (40,7% площадей) оценивается как хорошее, на 0,743 млн га (47%) – удовлетворительное и на 0,195 млн га (12,3%) - слабые и изреженные.

К данному времени в хорошем состоянии находится 39% посевов озимого рапса, в удовлетворительном – 40%, слабые и изреженные – 21%.

По сравнению с серединой января 2009 г. состояние озимых, по данным Минагрополитики, в целом немного ухудшилось.