В Феодосии могут построить зерновой терминал

Председатель Республиканского комитета АРК по охране окружающей природной среды Е.Бубнов утверждает, что в случае положительных результатов экологической экспертизы строительства зернового терминала в Феодосии, его ведомство готово подержать этот проект. "Что касается зернового терминала, мы уже не столь категоричны. Если все будет предусмотрено в рамках природоохранного законодательства, то мы дадим согласие", - заявил Е.Бубнов, сообщает Trans-Port.

Он пояснил свою позицию тем, что строительство зернового терминала позволит привлечь в Феодосию инвестиции, в чем она, как малоразвитый курортный регион, очень нуждается.

Е. Бубнов добавил, что осведомлен об отрицательном отношении местного населения к проекту строительства терминала. "Население будет против, потому что на близлежащие территории может попадать пыль, я подчеркиваю — пыль", - заявил чиновник.

В конце ноября 2009 г. горсовет Феодосии разрешил разработку ТЭО для строительства зернового терминала. Он должен занять более 6 га на территории ОАО "Стройдеталь".

Как считают некоторые эксперты, строительство терминала будет угрожать экологии региона, в особенности, пляжей, что ставит под сомнение перспективу развития города как курорта.

ОАО "Стройдеталь" специализируется на производстве гидротехнических железобетонных изделий и имеет собственный причал с возможностью переваливать около 200 тыс. тонн грузов в год, а также владеет нефтебазой емкостью 1 тыс. тонн и подъездными ж/д путями.