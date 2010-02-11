Тимошенко: кризис в аграрном секторе закончился

По мнению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, на сегодняшний день можно утверждать, что кризис в аграрном секторе Украины закончился, а ситуация в горно-металлургическом комплексе (ГМК) благодаря действиям правительства существенно улучшилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на заседании Кабинета Министров.

Она подчеркнула, что в январе 2010 года по сравнению с январем 2009 года объемы производства в АПК увеличились на 5%. «То, что 5% прироста аграрный сектор дал в январе 2010 по сравнению с январем 2009 года говорит о том, что, по сути, в аграрном секторе кризис уже точно закончился», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что на сегодняшнем заседании правительства нужно принять все необходимые меры для подготовки АПК к проведению весенне-полевых работ в текущем году.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила удовлетворительные темпы роста производства в горно-металлургическом комплексе. «Мы уже сейчас ощущаем восстановление металлургического комплекса, возвращение к тем объемам производства, которые были до кризиса. Именно поэтому мы можем констатировать, что все антикризисные программы, которые принимались правительством, которые создавали специальную ценовую политику, государственную поддержку для ГМК, дали свои результаты, и сегодня ГМК вышел на докризисные объемы производства», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она отметила, что на сегодняшнем заседании Кабмина будет рассмотрен вопрос о ситуации в ГМК и пути ее дальнейшего улучшения.