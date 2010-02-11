«Астарта» намерена закупить сельхозтехнику и оборудование

Агропромхолдинг "Астарта-Киев", один из крупнейших аграрных холдингов Украины, в рамках реализации стратегии развития планирует инвестировать до 10 млн. долл. в приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Всего планируется поставка более 90 единиц новой техники, в частности, будут приобретены полевые сеялки и культиваторы, тракторы, погрузчики, а также специальное оборудование для внесения удобрений.

Отмечается, что данная программа реализуется за счет привлечения долгосрочных кредитных ресурсов.

Сообщается, что программа расширения парка техники непосредственно связана с увеличением посевных площадей и планами дальнейшего роста компании. Отмечается, что новая сельскохозяйственная техника будет использоваться уже в посевной кампании т.г.

Кроме того, агропромхолдинг также планирует до конца 2010 г. приобрести более 100 единиц сельхозтехники производства Украины и стран СНГ.

Отмечается, что новая техника позволит повысить эффективность производства, сократить затраты, оптимизировать логистику и повысить уровень обслуживания клиентов.

Справка УНИАН. ASTARTA Holding N.V. контролирует агропромышленный холдинг «Астарта-Киев», который является одним из лидеров сахарной отрасли Украины.

«Астарта-Киев» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, деятельность которого связана с производством сахара, а также с выращиванием, обработкой и торговлей сельскохозяйственной продукцией. В состав холдинга входят 5 сахарных заводов, а также 37 агрофирм, которые обрабатывают свыше 135 тыс. га земли. Производственные активы сосредоточены в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях, главный офис расположен в Киеве.

В 2007 г. холдинг произвел свыше 155,5 тыс. тонн сахара, 856,5 тыс. тонн сахарной свеклы, 201 тыс. тонн зерновых и масличных культур, 28,1 тыс. тонн молока. Доля холдинга в общем объеме производства свекловичного сахара в Украине составила 8,4%.

ASTARTA Holding N.V. является публичной компанией, акции холдинга с августа 2006 года котируются на Варшавской фондовой бирже.

Предприятия агропромхолдинга «Астарта-Киев» в сезоне 2009-2010 гг. сократили производство сахара на 4%, или на 10 тыс. тонн, - до 225 тыс. тонн.

В 2008-2009 МГ предприятия компании переработали 1,7 млн. тонн свеклы, что на 40% больше, чем в прошлом МГ, и увеличили производство сахара на 51,5% - до 235 586 тонн.