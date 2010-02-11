В Южной Кореи закуплено 165 тыс. тонн кукурузы
11:58, 11 февраля 2010Агро
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На тендере
По сообщениям операторов рынка, Южная Корея закупила на тендере 165 тыс. тонн кукурузы с поставкой в апреле-июне т.г., сообщает АПК-Информ.
В частности, в рамках указанной сделки Южная Корея законтрактовала на импорт 110 тыс. тонн зерновой произвольного происхождения (стоимостью $1,86 за бушель к мартовскому фьючерсу на чикагской товарной бирже) и 55 тыс. тонн кукурузы происхождением из США стоимостью $225 за тонну.
Указанная сделка проводилась на базисе C&F.
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