"Цукровик Полтавщины" закончил 2009 год с прибылью 26,8 тыс. грн.

Агропромышленное объединение "Цукровик Полтавщины" (Полтавская обл.) закончило 2009 год с чистой прибылью 26,846 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

По данным компании, чистый доход в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократился на 26,89%, или на 122,38 млн. грню, до 332,723 млн. грн.

агропромышленное объединение.

Справка УНИАН. Агропромышленное объединение ООО "Цукровик Полтавщины" принадлежит холдингу "Астарта" (Киев).

В состав "Цукровика Полтавщины" входят 4 сахарных завода: Кобелякский, Яреськовский, Веселоподольский и Глобинский.

Основными потребителями продукции являются кондфабрики "Полтавакондитер", "АВК".

2008 год "Цукровик Полтавщины" закончил с чистым убытком 86,422 млн. грн.