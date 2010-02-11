В США повысились цены на зерновые

Сельскохозяйственные фьючерсы выросли в цене в среду на Чикагской Товарной Бирже, сообщает Агро Перспектива.

Пшеницы для мартовской доставки поднялась в цене на 14,5 центов до 4.9675 долларов за бушель. Цена на кукурузу для доставки в марте выросла на 3,25 цента и составила 3.6175 долларов за бушель. Овес для мартовской доставки повысился в цене на 2.25 цента, и теперь цена составляет 2.3225 доллара за бушель. Соя для доставки в марте прибавила в цене 13 центов, цена составила 9.375 долларов за бушель.