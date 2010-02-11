В Крыму в январе на 3,2% подорожали продукты
14:46, 11 февраля 2010Агро
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И безалкогольные напитки
На потребительском рынке Автономной Республики Крым в январе 2010 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
Согласно сообщению, больше всего подорожали овощи – на 14,4%, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия – на 7,5%, молоко, сыр и яйца – на 6,5%. Кроме того, на 2,-3,1% выросли цены на масло, жиры и фрукты.
Вместе с тем, мясо и мясопродукты в январе подешевели на 0,2%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1%.
Как сообщал УНИАН, в январе 2010 года по отношению к предыдущему месяцу индекс инфляции (индекс потребительских цен) в Крыму составил 101,9%.
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