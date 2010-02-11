Крыжопольский сахзавод увеличит уставный фонд
На 43,5% - до 60 млн. грн.
Крыжопольский сахарный завод планирует увеличить уставный фонд на 43,5%, или 18,2 млн. грн., - до 60 млн. грн.
Об этом сказано в сообщении завода, переданном УНИАН.
Согласно сообщению, уставный фонд планируется увеличить путем дополнительного выпуска 72 млн. 898 тыс. простых именных акций в документарной форме номинальной стоимостью 0,25 грн. Способ размещения акций - закрытый.
Целью увеличения уставного фонда является пополнение оборотных средств.
Данный вопрос акционеры рассмотрят на собрании 6 апреля 2010 года.
Справка УНИАН. Крыжопольский сахарный завод расположен в Винницкой области и входит в состав концерна "Укрпроминвест".
Всего в состав концерна "Укрпроминвест" входят три сахарных завода, а также 18 агроформирований в Крыжопольском, Томашпольском, Тростянецком и Ямпольском районах Винницкой области, которые обрабатывают около 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий и содержат около 20 животноводческих комплексов.