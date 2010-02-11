Черкасский гослесхоз уменьшил реализацию продукции

В 2009 году объем реализованной продукции предприятиями Черкасского областного управления лесного и охотничьего хозяйства составил 104,2 млн. грн., что на 14,1 млн. грн., или 10,9% меньше сравнительно с 2008 годом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

В прошлом году деревообрабатывающими подразделениями Черкасского гослесхоза переработано 30 584 куб. м дерева, что на 1 315 куб. м меньше, чем в 2008 году.

В 2009 году объемы воспроизведения лесов в Черкасской области составили 2 060 га. Создано 1 833 га лесных культур, из них 608 га новых лесов на деградированных и малопродуктивных землях. Фактическая приживаемость инвентаризованных лесных культур последних трех лет составляет 85% при нормативе 82,9%. В лесных рассадниках Черкасского гослесхоза насчитывается 17,6 млн. шт. стандартных сеянцев древесных и кустарниковых пород, кроме того выращено 321 тыс. шт. саженцев декоративных пород.

Предприятиями управления в 2009 году уплачено налогов в бюджет на сумму 22017,6 тыс. грн., что на 6120,3 тыс. грн. меньше по сравнению с 2008 годом. В Пенсионный фонд уплачено 15890,9 тыс. грн.