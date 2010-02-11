Кабмин разрешил АФ реализацию зерна 2006-2009 гг.

Кабинет министров Украины разрешил Аграрному фонду (АФ) до конца 2009-2010 маркетингового периода реализовывать зерно урожая 2006-2009 гг. из государственного интервенционного фонда. Соответствующее постановление №98 от 3 февраля 2010 г. опубликовано в газете «Урядовый курьер».

Реализация зерна разрешена по средневзвешенным ценам равновесия (фиксинга), которые сложились на протяжении последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, но не ниже цены покупки с учетом затрат на хранение и перевозку.