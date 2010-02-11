ВР внесла изменения в закон о ставках акцизного сбора

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки» (относительно ставки акцизного сбора на спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки виноградного вина или выжимок винограда).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовал 331 из 414 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрены изменения в размерах и периодах действия ставок акцизного сбора на спиртные напитки, полученные путем перегонки виноградного вина или выжимок из винограда (код согласно УКТ ВЭД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00).

Также предусмотрено продление действия ставки акцизного сбора в размере 14 грн. за 1 литр стопроцентного спирта до 31 декабря 2010 года.

Планируется установить с 1 января 2011 года ставку акцизного сбора в размере 20 грн. за 1 литр стопроцентного спирта, а с 1 января 2012 года – в размере 27 грн. за 1 литр стопроцентного спирта.