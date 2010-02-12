Россия ограничила поставку животноводческой продукции ряда предприятий

Россельхознадзор с пятницы вводит временные ограничения на поставку в РФ с ряда предприятий Бразилии, США, Финляндии и Чехии животноводческой продукции, в которой в ходе мониторинговых исследований были выявлены запрещенные и вредные вещества (доксициклин, сальмонелла), следует из сообщения ведомства, сообщает РИА Новости.

В случае поступления в РФ корабельных партий продукции предприятий Бразилии и США, загрузка которых началась до 12 февраля 2010 года, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим проведением обязательного лабораторного контроля.

Вредные вещества у бразильского предприятия обнаружены в свинине, у финского - в свином шпике, у чешского - в молочной сыворотке, у двух американских - в мясе птицы.