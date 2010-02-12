Интервенционный запас в России составляет 9,5 млн т зерна

Интервенционный запас в России сейчас составляет 9,5 млн т зерна /44 млрд руб/. Об этом сегодня на Зимней зерновой конференции, проходящей на алтайском курорте Белокуриха, заявил заместитель директора департамента пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования агропродовольственного рынка и качества продукции Минсельхоза РФ Сергей Сухов, сообщает ПРАЙМ-ТАСС

Он также сообщил, что Минсельхоз намерен изменить систему государственных зерновых закупочных интервенций. Изменения, по его словам, должны способствовать "более обоснованной ценовой политике во время интервенций" со стороны государства. "Это необходимо. Ни для кого не секрет, что в 2008 году закупочные цены были выше, чем в 2009 году во время проведения интервенций", - сказал С.Сухов.

В конце декабря прошлого года первый вице-премьер РФ Виктор Зубков заявил, что Россия может начать экспорт зерна из Интервенционного фонда. По его словам, в рамках поддержки сельхозпроизводителей Россия закупила у них примерно 8,2 млн т зерна. В 2009 г интервенции были продолжены, в частности, было закуплено 1,5 млн т зерна и интервенции будут продолжаться. "Это хорошо, что столько у нас запасов", - отметил первый вице-премьер.

Всероссийская Зимняя зерновая конференция проходит сегодня в Белокурихе. Основными темами форума, за трехлетнюю историю проведения получившего неофициальное название "Зерновой Давос", стали вопросы стоимости зерна урожая 2010 г и выработка рекомендаций эффективного экономического поведения для участников зернового рынка России.