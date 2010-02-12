Интервенционный запас в России составляет 9,5 млн т зерна
На 44 млрд. рублей
Он также сообщил, что Минсельхоз намерен изменить систему государственных зерновых закупочных интервенций. Изменения, по его словам, должны способствовать "более обоснованной ценовой политике во время интервенций" со стороны государства. "Это необходимо. Ни для кого не секрет, что в 2008 году закупочные цены были выше, чем в 2009 году во время проведения интервенций", - сказал С.Сухов.
В конце декабря прошлого года первый вице-премьер РФ Виктор Зубков заявил, что Россия может начать экспорт зерна из Интервенционного фонда. По его словам, в рамках поддержки сельхозпроизводителей Россия закупила у них примерно 8,2 млн т зерна. В 2009 г интервенции были продолжены, в частности, было закуплено 1,5 млн т зерна и интервенции будут продолжаться. "Это хорошо, что столько у нас запасов", - отметил первый вице-премьер.
Всероссийская Зимняя зерновая конференция проходит сегодня в Белокурихе. Основными темами форума, за трехлетнюю историю проведения получившего неофициальное название "Зерновой Давос", стали вопросы стоимости зерна урожая 2010 г и выработка рекомендаций эффективного экономического поведения для участников зернового рынка России.